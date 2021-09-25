Убийство контрактника. В Генпрокуратуре обнародовали новую информацию

Подозреваемый в убийстве военнослужащего контрактной службы дал признательные показания. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что пыток к подозреваемому не применялось.

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«Помимо признания подозреваемого, есть показания свидетелей, которые указывают на то, что К.С. произвел выстрел. Досудебное производство возбуждено сначала по статье «Доведение до самоубийства», а затем статью переквалифицировали на «Убийство» УК КР. Был осмотр места происшествия. Признательные показания подозреваемый дал в присутствии адвоката. Никакого давления на него не оказывалось. Юридическую оценку действиям подозреваемого дадут по итогам расследования. Кроме того, назначены необходимые экспертизы», — сообщили редакции.

Напомним, 20-летнего военнослужащего контрактной службы ДОК ГСИН Рустама Иминова нашли мертвым в селе Джаны-Джер 17 сентября. Мама погибшего считает, что в убийстве необоснованно обвинили его сослуживца. В ГСИН не могут сказать, было ли проведено служебное расследование по факту ЧП. Следствие ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.