Убийство контрактника. В ГСИН не могут сказать, кого привлекли к ответственности

По факту смерти военнослужащего контрактной службы департамента по охране и конвоированию (ДОК) ведется следствие. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что расследование проводит Военная прокуратура. При этом в ведомстве отказались сообщать о том, проводилось ли служебное расследование и кто из должностных лиц понес ответственность за произошедшее.

В ГСИН также не стали комментировать версию мамы Рустама Иминова о том, что в убийстве необоснованно обвинили его сослуживца.

Напомним, в селе Джаны-Джер 20-летнего военнослужащего контрактной службы ДОК ГСИН Рустама Иминова нашли мертвым 17 сентября.