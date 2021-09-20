17:52
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Убийство контрактника. В ГСИН не могут сказать, кого привлекли к ответственности

По факту смерти военнослужащего контрактной службы департамента по охране и конвоированию (ДОК) ведется следствие. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Читайте по теме
Военнослужащего нашли застреленным. В убийстве обвинили солдата-срочника

Уточняется, что расследование проводит Военная прокуратура. При этом в ведомстве отказались сообщать о том, проводилось ли служебное расследование и кто из должностных лиц понес ответственность за произошедшее.

В ГСИН также не стали комментировать версию мамы Рустама Иминова о том, что в убийстве необоснованно обвинили его сослуживца.

Напомним, в селе Джаны-Джер 20-летнего военнослужащего контрактной службы ДОК ГСИН Рустама Иминова нашли мертвым 17 сентября.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207735/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащего нашли застреленным. В убийстве обвинили солдата-срочника
В Лейлекском районе пограничника подозревают в убийстве
В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве
Убийство в колонии № 1. Подозреваемый в преступлении зашил себе рот
Убийство Айзады. Генпрокуратура не прекращала дело в отношении милиционеров
Убийство в исправительном учреждении в Молдовановке. Подозреваемый найден
Убийство Айзады. Суд огласил приговор обвиняемым
Убийство Айзады. Приговор обвиняемым вынесут сегодня
Сотрудники ГСИН стали чемпионами и призерами Иссык-Кульских игр
В Тюпе 48-летний местный житель забил насмерть своего собутыльника
Популярные новости
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото! Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова
В&nbsp;Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве
Конфликт на&nbsp;границе. Двух граждан&nbsp;РТ приговорили к&nbsp;пожизненному лишению свободы Конфликт на границе. Двух граждан РТ приговорили к пожизненному лишению свободы
Бизнес
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
20 сентября, понедельник
17:49
Назначить одного посла в Грузию, Армению и Азербайджан предложил Тазабек Икрамов Назначить одного посла в Грузию, Армению и Азербайджан...
17:21
Туйгунаалы Абдраимова подозревают в незаконном обогащении
17:17
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет горячей воды
16:53
На заводе имени Фрунзе якобы нашли бомбу. Территория оцеплена
16:47
Доведение до самоубийства. В Генпрокуратуре сообщили подробности дела