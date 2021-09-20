Стрельба в университете Перми: восемь погибших, десятки раненых

Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете стали восемь человек. Стрелка Тимура Бекмансурова обезвредили и ранили при задержании. Об этом сообщили российские СМИ.

В Минздраве РФ позднее заявили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них получили огнестрельные ранения. В Следственном комитете заявили о 28 пострадавших.

Уточняется, что оружие у 18-летнего стрелка было не травматическое, а огнестрельное.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров утверждал, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую он (подозреваемый) опубликовал ранее. Сейчас Тимур Бекмансуров находится в больнице, при задержании он был ранен.