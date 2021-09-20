19:27
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Происшествия

Стрельба в университете Перми: восемь погибших, десятки раненых

Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете стали восемь человек. Стрелка Тимура Бекмансурова обезвредили и ранили при задержании. Об этом сообщили российские СМИ.

В Минздраве РФ позднее заявили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них получили огнестрельные ранения. В Следственном комитете заявили о 28 пострадавших.

Уточняется, что оружие у 18-летнего стрелка было не травматическое, а огнестрельное.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров утверждал, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую он (подозреваемый) опубликовал ранее. Сейчас Тимур Бекмансуров находится в больнице, при задержании он был ранен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207753/
просмотров: 947
Версия для печати
Материалы по теме
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Подозреваемый в стрельбе в вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан
Есть погибшие. 18-летний парень открыл стрельбу в университете в Перми
Стрелявшего в машину Алмазбека Атамбаева так и не нашли
Убийство Чингиза Абдыраева. Стрелявший инспектор решением суда арестован
Стрельба в Бишкеке. Показания милиционера расходятся с записью видеокамер
Стрельба в Бишкеке. ГКНБ расследует четыре уголовных дела
Стрельба в Бишкеке. Невеста рассказала, как убили ее жениха Чингиза Абдыраева
Стрельба в Бишкеке. Милиционера водворили в ИВС СИЗО ГКНБ
Стрельба милиционера. В МВД рассказали подробности происшествия
Популярные новости
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото! Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова
В&nbsp;Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве
Конфликт на&nbsp;границе. Двух граждан&nbsp;РТ приговорили к&nbsp;пожизненному лишению свободы Конфликт на границе. Двух граждан РТ приговорили к пожизненному лишению свободы
Бизнес
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
20 сентября, понедельник
19:19
Городская свалка в ста метрах от домов. Жители Кызыл-Кии возмущены Городская свалка в ста метрах от домов. Жители Кызыл-Ки...
19:06
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
19:00
Цифра дня. 16 человек умерли после заражения коронавирусом за неделю
18:45
Две тонны винограда пытались нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан
18:35
Выборы-2021. Создан штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям