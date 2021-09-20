Подозреваемый в стрельбе в вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан

18-летний стрелок в Пермском государственном университете утверждает, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую Тимур Бекмансуров (подозреваемый) опубликовал ранее.

По его словам, он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Стрелок «для упрощения работы СК» прикрепил обстоятельный рассказ о том, как он проходил врачей для получения лицензии.

Согласно тексту, изначально для нападения он выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель, поскольку «у детишек не особо много путей отхода для спасения». После тщательного отбора стрелок остановился на Пермском университете из-за большого количества корпусов.

Подозреваемого Тимура Бекмансурова задержали. Он был ранен. По последней информации, пострадали 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. По последним данным, при стрельбе погибли четыре человека.