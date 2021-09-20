Задержан мошенник, представлявшийся жертвам юристом, адвокатом и прокурором

Сотрудниками милиции задержан 32-летний бишкекчанин, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Задержанный представлялся жителям Аламединского района то адвокатом, то юристом, то сотрудником Генеральной прокуратуры и милиции. Обещая помочь им с вопросами узаконивания земельных участков, собрал с потерпевших $21 тысячу 500 и исчез», — уточнили в МВД.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Пострадавших от действий злоумышленника в милиции просят обращаться по телефонам: 0702204070, 0705008808.