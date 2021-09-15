00:13
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Жив и здоров. Азиз Батукаев замечен на воровской сходке в Греции

Кримавторитет из Кыргызстана Азиз Батукаев замечен в Греции на сходке воров в законе. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Уточняется, что присутствовало там более 25 воров в законе, которые собрались потребовать от своего раскоронованного тут же коллеги Ахмеда Шалинского отчета за так называемый воровской общак, а конкретно за присвоенные им 150 миллионов рублей.

Вора в законе Азиза Батукаева освободили из тюрьмы до завершения срока его заключения — в 2013 году, поскольку он был признан «находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели».

После освобождения из нарынской тюрьмы вор в законе сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта, и под охраной спецназа ГСИН его вывезли в бишкекский аэропорт «Манас», откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию. Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в Грозном (Чечня).

По факту незаконного освобождения было возбуждено уголовное дело. Сначала расследование приостановили, но в январе 2019-го следствие возобновили. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207172/
просмотров: 745
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Дело Аиды Саляновой передано в другой суд
Два уголовных дела в отношении Аиды Саляновой объединили в одно производство
В Алматы задержали членов преступной группы. Они связаны с Азизом Батукаевым
Азизу Батукаеву заочно предъявили еще одно обвинение и избрали меру пресечения
Дело Батукаева. В суде вновь просят отпустить из-под стражи Алмазбека Атамбаева
Медики должны собрать консилиум по состоянию здоровья Атамбаева до 3 февраля
Освобождение Батукаева. Меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву не изменили
Алмазбеку Атамбаеву требуются операции. Ему просят изменить меру пресечения
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей
Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о&nbsp;подозрении Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Россию не&nbsp;допущено к&nbsp;ввозу 475 тонн продукции из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Россию не допущено к ввозу 475 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана
Страшное ДТП в&nbsp;Чуйской области. Потерпевшие вышли на&nbsp;митинг к&nbsp;Генпрокуратуре Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
15 сентября, среда
23:51
Apple презентовала iPhone 13 и новое поколение «умных» часов Apple презентовала iPhone 13 и новое поколение «умных»...
23:25
Мексиканский рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос
23:01
Жив и здоров. Азиз Батукаев замечен на воровской сходке в Греции
22:37
В Бишкеке пройдет девятый Форум молодого кино стран СНГ «Умут»
22:17
Обвинение в захвате власти. Канатбек Исаев вышел с допроса