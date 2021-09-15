Жив и здоров. Азиз Батукаев замечен на воровской сходке в Греции

Кримавторитет из Кыргызстана Азиз Батукаев замечен в Греции на сходке воров в законе. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Уточняется, что присутствовало там более 25 воров в законе, которые собрались потребовать от своего раскоронованного тут же коллеги Ахмеда Шалинского отчета за так называемый воровской общак, а конкретно за присвоенные им 150 миллионов рублей.

Вора в законе Азиза Батукаева освободили из тюрьмы до завершения срока его заключения — в 2013 году, поскольку он был признан «находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели».

После освобождения из нарынской тюрьмы вор в законе сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта, и под охраной спецназа ГСИН его вывезли в бишкекский аэропорт «Манас», откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию. Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в Грозном (Чечня).

По факту незаконного освобождения было возбуждено уголовное дело. Сначала расследование приостановили, но в январе 2019-го следствие возобновили. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.