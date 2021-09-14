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Сюжеты: Дело Курсана Асанова, Скандалы с чиновниками

Готовил захват власти. В МВД прокомментировали задержание Курсана Асанова

Следственной службой МВД КР начато досудебное производство, зарегистрированное в ЕРПП по статье «Насильственный захват власти» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что в рамках расследуемого досудебного производства следствием установлено, что экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции.

«Курсан Асанов был задержан в качестве подозреваемого и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в МВД.

Напомним, Курсана Асанова вызвали на допрос под предлогом ознакомления с материалами уголовного дела о событиях октября 2020 года. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207090/
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