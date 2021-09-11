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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Лобби на выборах. Члена ЦИК Акылбека Эшимова водворили в СИЗО ГКНБ

Члена ЦИК Акылбека Эшимова водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

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Уточняется, что такое решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Акылбека Эшимова водворили в следственный изолятор на два месяца. Защита обжалует это решение», — сообщил Жыргалбек Бабаев.

Напомним, по версии следствия Акылбек Эшимов в сговоре с одним из лидеров политической партии «Кыргызстан» в июне 2020 года получил от заявителя $550 тысяч за то, чтобы его включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.

Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили себе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206834/
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