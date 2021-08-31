Убийство Чингиза Абдыраева. Еще двух инспекторов УПСМ водворили в СИЗО ГКНБ

Двух сотрудников управления Патрульной службы милиции, подозреваемых в укрывательстве убийства Чингиза Абдыраева, водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что под стражей они будут находиться до 19 сентября.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе, по сути, обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.