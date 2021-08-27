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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Стрельба милиционера. В МВД рассказали подробности происшествия

По факту стрельбы милиционера в мужчину назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что сегодня примерно в 21.30 на пересечении улиц Жибек Жолу и Гоголя экипаж УПСМ нес службу. В этот момент по встречной полосе ехал автомобиль марки RAV-4 под управлением 32-летнего А.Ч. Его остановил за нарушение ПДД младший инспектор УПСМ Д.Ж.

«Водитель при составлении протокола устроил скандал, оставив на месте документы и внезапно уехал. По предварительным данным, через некоторое время А.Ч. вернулся, стал устраивать разборки, оказывать давление на сотрудника патрульной милиции. После этого нарушитель стал провоцировать конфликт и драку, высказывая угрозы, что расправится с инспектором», — проинформировали в МВД.

В ведомстве отметили, что водитель пытался завладеть и выхватить у инспектора табельное оружие. На законные требования милиционера не реагировал, в момент борьбы за табельное оружие произошел случайный выстрел, в результате которого был смертельно ранен А.Ч.

«Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Свердловского района. На место происшествия выехали руководство МВД, ГУВД Бишкека и прокуратуры Свердловского района. СВР МВД проводится служебное расследование», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205479/
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