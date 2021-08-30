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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Убийство Чингиза Абдыраева. Стрелявший инспектор решением суда арестован

Следствие по уголовному делу об убийстве 32-летнего Чингиза Абдыраева подало в суд ходатайство об аресте стрелявшего инспектора Патрульной службы милиции Д.Ж. (его имя не разглашается).

Вчера Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил просьбу следователей и вынес решение об аресте подозреваемого на время расследования, сообщили 24.kg в канцелярии.

Сотрудник ПСМ водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе, по сути, обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.

По данным ГКНБ, 29 августа в ходе расследования уголовного дела по факту убийства Чингиза Абдыраева задержаны заместитель командира роты полка управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека А.Н., младшие инспекторы третьего взвода второй роты полка УПСМ Б.Э. и Б.А.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205550/
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