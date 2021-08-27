Фальшивые справки ПЦР-теста: задержаны двое подозреваемых

Задержаны двое фигурантов журналистского расследовании о выдаче поддельных сертификатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. В милиции не стали раскрывать личности подозреваемых, отметив лишь, что обоим по 25 лет.

«Один из подозреваемых, по версии следствия, работая таксистом в районе контрольно-пропускного пункта, находил предполагаемых клиентов и сводил их с другим подозреваемым, который в свою очередь подделывал отрицательные ПЦР-тесты. При этом за каждые подделанные ПЦР-тесты первый получал 1 тысячу 300 сомов, остальную сумму забирал его подельник», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Один из подозреваемых

Задержанные водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Им инкриминируется подделка документов.

Напомним, за фальшивыми справками журналисты отправились на два контрольно-пропускных пункта. Одним из них стал КПП «Ак-Жол» на границе с Казахстаном. За поддельную справку с отрицательным результатом ПЦР-теста для выезда за границу попросили 3 тысячи сомов.

Один из сотрудников КПП, которого местные называли Бека-Малыш, за сутки без тестов и обследований передал журналистке нужный документ. Справка была распечатана на бланке лаборатории Бонецкого.