Смертник устроил взрыв в аэропорту Кабула: есть жертвы

Вблизи аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Керби. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Джон Керби добавил, что пока не может предоставить журналистам данные о возможных убитых и раненых. Между тем агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в США передает о нескольких погибших.

Представители радикального исламистского движения «Талибан», захватившего власть в стране, утверждают, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы.

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал снимки с места происшествия.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в микроблоге Twitter высказал предположение, что у кабульского аэропорта может прогреметь еще один взрыв. «Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у ворот аэропорта, срочно уходите и прячьтесь. Возможен второй взрыв», — написал он.