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Происшествия

Мать убитой в Кемине школьницы просит о помощи. Виновный может уйти от наказания

Мать убитой в Кемине 16-летней школьницы Ольги Хабаровой опасается, что виновный в совершении преступления может уйти от наказания. Об этом Лилия Хабарова сообщила 24.kg.

Сегодня в Кеминском районном суде состоялось первое заседание по этому делу. На процессе женщина узнала, что следствие не стало инкриминировать подозреваемому попытку изнасилования, оставив только статью за убийство. Сам он, по ее словам, уже начал отказываться от показаний, которые дал на следствии, ссылаясь на то, что был вынужден признаться в убийстве под давлением милиции.

из интернета
Фото из интернета. Убитая Ольга Хабарова

«Вы же знаете, как у нас люди сидят в тюрьмах. Дают много, не отсиживают и половину. Я боюсь за детей — за таких же девочек, как и моя Оля, которые сейчас растут. Прошу приговорить его к высшей мере, чтобы он сидел пожизненно», — заявила Лилия Хабарова.

По ее словам, у нее нет средств для того, чтобы нанять адвоката, который мог бы отслеживать ход процесса.

«Не знаю, почему у нас государство дает адвокатов убийцам, преступникам, а жертвам и пострадавшим нет», — сказала мама убитой девочки.

Напомним, убийство Ольги Хабаровой произошло 21 июня. Утром школьница получила свидетельство о неполном среднем образовании. В 10.59 она позвонила маме с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но так и не вернулась. Тело девочки с признаками насилия нашли вечером того же дня в одной из лесопосадок города.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, в день случившегося девочка действительно попросила у него телефон, чтобы позвонить маме. В какой-то момент мужчина стал трогать ее и домогаться. Она начала кричать, он, испугавшись огласки, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил тело в авто и вывез в лес.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205298/
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