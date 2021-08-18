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Сюжет: Насилие над детьми

Новорожденную девочку бросили в выгребную яму. Мать не отказывается от ребенка

Мать девочки, выброшенной в туалет, не собирается отказываться от ребенка. Об этом 24.kg сообщила заместитель начальника районного управления социального развития Турсунай Казакбаева.

По ее словам, 18-летняя девушка сейчас находится у матери. С ней беседуют социальные работники.

«Нельзя сказать, что девушку изнасиловали. Известно, что она дружила с отцом ребенка. Его опрашивают сотрудники милиции. Почему девушка решила выбросить ребенка в выгребную яму, неизвестно. Возможно, она была в шоковом состоянии», — сказала Турсунай Казакбаева.

Напомним, 10 августа в Токтогуле сотрудники МЧС спасли младенца, упавшего в туалет. Известно, что милиция Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту обнаружения младенца в яме туалета. Маму ребенка нашли, ею оказалась 18-летняя девушка. Она пришла к подруге, отец которой и нашел ребенка в выгребной яме. Следствие устанавливает, что заставило девушку пойти на преступление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204386/
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