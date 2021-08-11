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Происшествия

Новорожденную девочку бросили в выгребную яму. Мать ребенка нашли

Мать, выбросившую новорожденную дочь в яму туалета в городе Токтогуле, нашли. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, ею оказалась 18-летняя девушка из Бишкека. Она приехала в Токтогул 7 августа. Накануне пришла к подруге, отец которой и нашел ребенка в выгребной яме. Следствие устанавливает, по каким мотивам девушка пошла на преступление.

Ранее сообщалось, что милиция Джалал-Абадской области завела уголовное дело по факту обнаружения младенца в яме туалета. Сегодня в шесть утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что в туалете частного дома на улице Сарагуль в Токтогуле нашли ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203698/
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