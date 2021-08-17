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Происшествия

Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле

Пятеро человек погибли в результате аварии, произошедшей сегодня в Тонском районе Иссык-Кульской области. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба МЧС.

«Поступила информация о столкновении машины марки Mercedes-Benz Sprinter и грузовика МАН. Авария произошла на 172-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. В бусе находилось около 15 человек, из которых пятеро погибли (двое мужчин и три женщины). Десять человек получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Имена погибших и раненых уточняются. К спасательной операции привлечены четыре сотрудника Балыкчинской ПСЧ № 19.

Отметим, в середине июня президент Садыр Жапаров поручил МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП. Однако аварий, в том числе со смертельным исходом, на дорогах страны не становится меньше.

А 3 апреля 2021 года глава кабинета министров Улукбек Марипов и вовсе распорядился снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204216/
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