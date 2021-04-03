Снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения поручил Улукбек Марипов

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом он рассказал на своей странице Facebook.

По его словам, причиной принятия такого решения послужил кризис в стране.

«На сегодня народ переживает продовольственный кризис, все дорожает, в том числе ГСМ. Поэтому по поручению президента поручил разработать проект постановления по снижению размера штрафов за нарушения ПДД. В ближайшие дни законопроект поступит в Жогорку Кенеш для внесения соответствующих изменений в кодекс», — рассказал Улукбек Марипов.