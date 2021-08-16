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Происшествия

В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что борт потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьи.

По информации «Газеты.uz», двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

«За день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана, отметил источник. Возможно, речь идет о трех раненых афганских военных, о которых сообщал МИД Узбекистана. Состояние пятерых граждан Афганистана оценивается как среднее. Они были доставлены в больницу с диагнозами «проникающая травма грудной клетки», «сотрясение мозга» и другими», — отмечает издание.

Сообщается также о госпитализации одного военнослужащего Узбекистана. Его состояние оценивается как тяжелое. Связано ли это с крушением афганского самолета, неизвестно. Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения.

Напомним, радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204121/
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