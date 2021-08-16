Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его словам, в ближайшее время в стране будет определена форма правления. Мухаммед Наим подчеркнул, что талибы смогли покончить с войной, которая длилась 20 лет. Представитель «Талибана» также отметил, что движение обеспечит афганцам и дипломатическим представительствам безопасные условия жизни.

Ранее глава политического офиса движения «Талибан» Абдул Гани Барадар отметил, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана», лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

По данным афганского информационного агентства Tolo News, Ашраф Гани бежал из страны. По информации, требующей подтверждения, он улетел в Таджикистан.

Большинство сотрудников диппредставительств западных стран покинули Кабул. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на не названного американского чиновника.

США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана несколько сотен американцев, в том числе дипломатических служащих и обычных граждан, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Власти Саудовской Аравии успешно эвакуировали всех сотрудников своего посольства в Кабуле.

Финляндия закрывает посольство в Кабуле.

Как сообщают очевидцы, сотни людей штурмуют летное поле аэропорта в Кабуле в надежде покинуть страну. Число американских военных в аэропорту в ближайшие двое суток собираются увеличить до 6 тысяч.

На улицах города слышны стрельба и взрывы. Талибы заняли все госучреждения, захватили телевидение, подняли свой флаг над президентским дворцом.

Генсек ООН Гутерриш призвал движение «Талибан» и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности и «потребовал прекратить все нарушения прав человека в стране».

Президент США Джо Байден, как ожидается, в ближайшие несколько дней выступит с обращением к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане.