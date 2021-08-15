Еще одну кыргызстанку, бросившую новорожденного в Москве на скамейке, задержали

Женщина, которая бросила ребенка на скамейке детской площадки на северо-востоке Москвы, задержана, она оказалась матерью ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

Напомним, 13 августа жительница одной из многоэтажек на Ярославском шоссе нашла на скамейке детской площадки новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. Москвичка сразу позвонила в полицию. Как и положено в таких случаях, ребенка увезли в детскую больницу. Уже установлено, что мальчику всего от двух до пяти дней от роду. Он абсолютно здоров.

«Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Кыргызстана. По предварительной информации, ребенок — ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», — говорится в сообщении.

За минувшую неделю это второй случай, когда кыргызстанки бросают своих новорожденных малышей.

Ранее ГСУ Следственного комитета сообщило о задержании другой гражданки КР, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. Женщине тоже 26 лет.