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Сюжет: Насилие над детьми

Еще одну кыргызстанку, бросившую новорожденного в Москве на скамейке, задержали

Женщина, которая бросила ребенка на скамейке детской площадки на северо-востоке Москвы, задержана, она оказалась матерью ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

Напомним, 13 августа жительница одной из многоэтажек на Ярославском шоссе нашла на скамейке детской площадки новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. Москвичка сразу позвонила в полицию. Как и положено в таких случаях, ребенка увезли в детскую больницу. Уже установлено, что мальчику всего от двух до пяти дней от роду. Он абсолютно здоров.

«Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Кыргызстана. По предварительной информации, ребенок — ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», — говорится в сообщении.

За минувшую неделю это второй случай, когда кыргызстанки бросают своих новорожденных малышей.

Ранее ГСУ Следственного комитета сообщило о задержании другой гражданки КР, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. Женщине тоже 26 лет.

Мать малышки доставили в полицию, проводятся следственные действия. Живую девочку, которая родилась не более суток назад, в субботу нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет. Ребенка осмотрели врачи. На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204024/
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