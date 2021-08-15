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Сюжет: Насилие над детьми

В Москве задержана кыргызстанка, выбросившая новорожденную в мусорный бак

Следственный комитет задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным пресс-службы ГСУ СК, установлена личность женщины, выбросившей ребенка. Ею оказалась 26-летняя гражданка Кыргызстана. Она оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках.

Мать малышки доставят в подразделение ведомства и проведут следственные действия. Живую девочку, которая родилась не более суток назад, в субботу нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет. Ребенка осмотрели врачи. На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204022/
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