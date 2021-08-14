Во Владивостоке на стройке погиб кыргызстанец. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, Жыргалбек начал работать в строительной компании ООО «ИнтерПол» 16 июля. «6 августа произошел несчастный случай со смертельным исходом во время сварочных работ на строительном объекте в дождливую погоду. Вместе с ним работал его родной брат», — отметили в дипмиссии.

Канцелярия посольства во Владивостоке провела переговоры с работодателем по вопросам положенных выплат. «Сопровождающим лицам куплены четыре авиабилета по маршруту Хабаровск — Москва — Ош и передана зарплатная карточка погибшего. Достигнута договоренность о выплате родственникам погибшего на производстве материальной компенсации и иных страховых пособий», — отметили в посольстве.