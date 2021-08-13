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Прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки, полностью оправдали

Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор заместителю прокурора Джети-Огузского района, обвиняемому в вымогательстве взятки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее надзорный орган обжаловал решение Иссык-Кульского областного суда. Ранее вторая инстанция вынесла приговор, согласно которому К.А. был оправдан, за ним оставили право на реабилитацию.

«По версии следствия, заместитель прокурора вместе с сотрудником РОВД вымогал деньги у подозреваемого в похищении девушки. Джети-Огузский районный суд признал бывшего сотрудника надзорного органа виновным и назначил наказание в виде пробационного надзора», — сказали редакции.

Напомним, что заместитель прокурора Джети-Огузского района и милиционер местного РОВД задержаны за взятку. Они вымогали 100 тысяч сомов у Э.А. за прекращение уголовного преследования. Ранее прокурор уже получил 60 тысяч сомов.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203865/
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