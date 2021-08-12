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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикская сторона роет окопы в нескольких направлениях на границе

Близ кыргызско-таджикской границы военнослужащие соседней страны роют окопы в нескольких направлениях. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что в настоящий момент таджикские военные ведут работы на своей территории — напротив местности Катта-Туз Лейлекского района и в районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района.

«По некоторым данным, таджикская сторона раскапывает окопы уже два дня. Обстановка на границе стабильная», — сказали редакции.

Напомним, ранее полномочный представитель президента Абдикарим Алимбаев говорил, что таджикская сторона роет окопы в районе заставы Орто Боз Баткенского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203849/
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