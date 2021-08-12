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Сюжет: Приграничные конфликты

На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы

Граждане Таджикистана начали рыть окопы на приграничном участке в районе села Орто Боз. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

По его словам, в настоящий момент проходит встреча глав РОВД, айыл окмоту, а также акимов района.

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«Мы провели совещание с силовыми структурами, обсудили ситуацию на границе, инженерные работы, которые планирует проводить Таджикистан. Я разговаривал с губернатором Согдийской области, мы договорились о проведении встречи на уровне акимов, глав РОВД, а также айыл окмоту. В ближайшее время также планируется встреча на уровне губернаторов областей обеих стран», — сказал Абдикарим Алимбаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203830/
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