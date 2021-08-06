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Происшествия

Избиение следователя в Бишкеке. В милиции сообщили подробности

В УВД Октябрьского района 24.kg сообщили подробности избиения следователя милиции в Бишкеке.

По его данным, 5 августа в 2.00 по поступившему вызову в службу 102 в отделение милиции была доставлена гражданка Д.Ф., 1997 года рождения.

Она была в нетрезвом состоянии и в кабинете следователя стала вести себя агрессивно, нецензурно выражаться. Не реагируя на законные требования сотрудника милиции, Д.Ф. избила ее и сломала служебную оргтехнику. Кроме того, порвала поступившее на нее письменное заявление.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство». Как подчеркивается, дело не было переквалифицировано на «Нападение на представителя власти» УК КР, как сообщалось ранее.

Дебоширку водворили в ИВС. Сегодня судом будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемой. Отмечается, что для определения тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203362/
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