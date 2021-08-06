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В селе Максат таджикская сторона строит забор на неописанном участке

В селе Максат Лейлекского района Баткенской области таджикская сторона строит забор на неописанном участке. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, Таджикистан начал строить забор еще несколько недель назад.

«Там не должно быть забора и вообще не должно вестись никаких строительных работ. После наших требований стройку приостановили, но уже возведенное не снесли», — рассказал глава села Максат Кубат Нышанов.

Пограничная служба ГКНБ и аппарат полномочного представителя президента в регионе пока недоступны для комментариев.

Ранее член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев сообщил, что на последних встречах рабочей группы по делимитации и демаркации границы описано 40 километров границы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203325/
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