12:54
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы

На последних встречах рабочей группы по делимитации и демаркации границы описано 40 километров границы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев.

По его словам, следующая встреча намечена на август. «На последних трех встречах рабочей группы описали 40 километров. Работа продолжается», — сказал он.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что Кыргызстан и Таджикистан не пришли к общему мнению по спорным участкам.

Отметим, что протяженность границ Кыргызстана с Таджикистаном достигает 970 километров. 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202529/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене
Госстрой: В Баткене достроили 60 домов, разрушенных военными Таджикистана
Видеонаблюдение на «Головном». Таджикистан установил камеры на своей территории
В Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в Таджикистан контрабанду
Приграничный Баткен сегодня. Что отстроили за 2,5 месяца
Приграничный конфликт. Андрей Бельянинов об эффективности народной дипломатии
В Баткене задержали 4 тонны винограда из Таджикистана
В Душанбе кыргызстанца осудили на пять лет тюрьмы. У него остался годовалый сын
В Таджикистане на этой неделе начнется суд над задержанными гражданами КР
Инцидент на границе. Взятому в заложники пограничнику медпомощь не нужна
Популярные новости
136 лет тюрьмы. В&nbsp;чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева 136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вот такая борьба с&nbsp;коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Попытка не&nbsp;выпустить депутата за&nbsp;границу. Дастан Бекешев получил ответ из&nbsp;ГКНБ Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Бизнес
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
29 июля, четверг
12:47
Россия пообещала Таджикистану безвозмездные поставки вооружения Россия пообещала Таджикистану безвозмездные поставки во...
12:28
Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы
12:26
Пляж в Койсары завален мусором. Отдыхающие требуют решить проблему
12:03
В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене
12:00
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана