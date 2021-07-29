Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы

На последних встречах рабочей группы по делимитации и демаркации границы описано 40 километров границы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев.

По его словам, следующая встреча намечена на август. «На последних трех встречах рабочей группы описали 40 километров. Работа продолжается», — сказал он.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что Кыргызстан и Таджикистан не пришли к общему мнению по спорным участкам.

Отметим, что протяженность границ Кыргызстана с Таджикистаном достигает 970 километров. 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной.