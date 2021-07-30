В Таласской области несколько мужчин год насиловали девочку с инвалидностью

Несовершеннолетняя жительница Бакай-Атинского района, страдающая умственной отсталостью, недавно родила ребенка в роддоме в Бишкеке. По словам матери пострадавшей, девочку год насиловали односельчане.

Как сообщила 24.kg представитель омбудсмена в Таласской области Жакшыгуль Узакбаева, женщина обратилась в институт акыйкатчи с заявлением о бездействии милиции.

«Жительница Бакай-Атинского района рассказала, что ее дочь, С.Т., 2004 года рождения, страдает умственной отсталостью. Девочка подвергалась сексуальному насилию в течение года со стороны односельчан. Она сообщила, что написала заявление в ОВД Бакай-Атинского района и проводится расследование, но, как она считает, следственные мероприятия проводятся не на должном уровне и результатов нет», — рассказала Жакшыгуль Узакбаева.

В пресс-службе УВД Таласской области 24.kg рассказали, что 8 июня к ним поступили материалы. Они зарегистрированы в электронном журнале информации УВД Первомайского района Бишкека.

Согласно материалам, в Национальный центр охраны материнства и детства (роддом № 6) Бишкека поступила жительница Бакай-Атинского района С.Т., 2004 года рождения. Она находилась на 37-й неделе беременности и родила.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР.

Несовершеннолетней С.Т. назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся работы по выяснению, от кого она могла забеременеть.