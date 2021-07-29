12:00
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Происшествия

Проблемы с водой. Фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг

Фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг из-за отсутствия поливной воды. На акции близ села Ак-Жол собралось около 200 местных жителей.

«Мы сидим несколько дней без поливной воды. Урожай сохнет на полях. Здесь собрались люди из ближайших сел, с Ак-Жола, с Манаса, с Дачи СУ и других сел Сокулукского района. Мы требуем дать нам воду», — сказал он.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области редакции сообщили, что на месте акции находится руководство областного ГУВД и УВД Сокулукского района.

Напомним, из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202520/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Сокулукского района занялся культивированием конопли
Жители села Ак-Суу Чуйской области вынуждены платить за воду, которой нет
Засуха в Бишкеке. На скважины и капельное орошение надеются в мэрии
Нехватка поливной воды. Крестьяне ждут помощи от Садыра Жапарова
Поля в Сокулукском районе по-прежнему не поливаются. Фермеры грозят митингами
Конкурентное предпринимательство. Что предлагает USAID кыргызстанским фермерам
Желающих не нашлось. Мэрия Бишкека повторно объявила тендер на бурение скважины
Нехватка воды. В Чуйской области построены и отремонтированы каналы
В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище
Нехватка воды. В Кыргызстане построят обводной Чуйский канал
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека В ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека
На&nbsp;пляже пансионата &laquo;Золотые пески&raquo; 18-летнего парня затянуло в&nbsp;трубу аквапарка На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня затянуло в трубу аквапарка
В&nbsp;Бишкеке задержан вице-мэр Азамат Сагындык уулу В Бишкеке задержан вице-мэр Азамат Сагындык уулу
В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы
Бизнес
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
29 июля, четверг
12:00
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
11:46
Проблемы с водой. Фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг
11:43
Закон о фейках. Еще один депутат заявил, что не голосовал за проект
11:36
COVID-19 в мире. Заразились более 195,9 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
11:27
Госстрой: В Баткене достроили 60 домов, разрушенных военными Таджикистана