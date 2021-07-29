Проблемы с водой. Фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг

Фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг из-за отсутствия поливной воды. На акции близ села Ак-Жол собралось около 200 местных жителей.

«Мы сидим несколько дней без поливной воды. Урожай сохнет на полях. Здесь собрались люди из ближайших сел, с Ак-Жола, с Манаса, с Дачи СУ и других сел Сокулукского района. Мы требуем дать нам воду», — сказал он.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области редакции сообщили, что на месте акции находится руководство областного ГУВД и УВД Сокулукского района.

Напомним, из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.