По факту гибели отдыхающего в «Золотых песках» начато досудебное производство

По факту гибели 18-летнего парня на пляже пансионата «Золотые пески» в селе Бостери Иссык-Кульской области начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело погибшего доставили в морг. По факту произошедшего материалы зарегистрированы в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района и начато досудебное производство», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МЧС

Напомним, трагедия произошла накануне. Купавшегося на пляже молодого человека затянуло в трубу, по которой из озера в аквапарк закачивалась вода. Его тело смогли извлечь только спустя несколько часов при помощи тяжелой техники и спасателей МЧС.