На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня затянуло в трубу аквапарка

На Иссык-Куле в селе Бостери на пляже пансионата «Золотые пески» погиб 18-летний парень. Его затянуло в трубу, по которой из озера в аквапарк поступала вода. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МЧС.

«Погибшего вытаскивали четверо спасателей. Также был привлечен экскаватор. Диаметр трубы, в которую его засосало, составляет 50 сантиметров», — проинформировали в ведомстве.

Тело было передано сотрудникам милиции. По факту произошедшего начата проверка.

Telegram-канал «Короче» опубликовал видеозапись, сделанную очевидцами происшествия.