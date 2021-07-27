В Бишкеке за два дня оштрафовали 40 пьяных водителей

В Бишкеке во время двухдневного рейда оштрафовали 40 пьяных водителей на 700 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.
По его данным, в городе участились аварии со смертельным исходом. Многие пострадавшие в ДТП получили различные травмы. Причина — нарушения водителями Правил дорожного движения.
За два дня выявлено 1 тысяча 639 нарушений ПДД, в том числе:
- пьяных водителей — 40;
- затемнение передних и боковых окон автомобиля — 15;
- управление машиной без водительского удостоверения — 25;
- иные нарушения ПДД — 1 тысяча 559.
На штрафстоянку поставили 105 автомобилей. УПСМ призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.