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Происшествия

В Бишкеке за два дня оштрафовали 40 пьяных водителей

В Бишкеке во время двухдневного рейда оштрафовали 40 пьяных водителей на 700 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, в городе участились аварии со смертельным исходом. Многие пострадавшие в ДТП получили различные травмы. Причина — нарушения водителями Правил дорожного движения.

За два дня выявлено 1 тысяча 639 нарушений ПДД, в том числе:

  • пьяных водителей — 40;
  • затемнение передних и боковых окон автомобиля — 15;
  • управление машиной без водительского удостоверения — 25;
  • иные нарушения ПДД — 1 тысяча 559.

На штрафстоянку поставили 105 автомобилей. УПСМ призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202173/
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