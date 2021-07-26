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Сюжет: Семейное насилие

В селе Ак-Жар мужчина убил жену и пытался покончить с собой

В селе Ак-Жар Аламединского района мужчина убил жену и пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 26 июня примерно в 7.30 поступило сообщение по факту ножевого ранения в селе Ак-Жар.

Приехав на место, следственная группа обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти (ножевыми ранениями). Погибшей оказалась И.Г., 1986 года рождения.

Там же обнаружен мужчина с ножевыми ранениями — З.Ж., 1983 года рождения. Он доставлен в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР.

Начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным, муж напал с ножом на супругу, убил ее и пытался покончить жизнь самоубийством.

Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202134/
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