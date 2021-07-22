Экспертная комиссия расследует смерть женщины в отделении токсикологии БНИЦТиО

Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует смерть женщины в отделении токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Отметим, в редакцию обратилась читательница, которая сообщила о смерти своей сестры Н.И., 1975 года рождения, якобы после вакцинации от коронавируса. Прививку она получила 19 июля в столичном Центре семейной медицины № 1. После ухудшения состояния ее госпитализировали в БНИЦТиО 20 июля. Сегодня она скончалась.

В отделении токсикологии подтвердили факт смерти пациентки, но подчеркнули, что идет расследование. Поэтому о причинах смерти говорить рано.

«Национальная экспертная комиссия сейчас собирается для проведения расследования. Пока ничего не могу сказать по данному случаю, только после заключения экспертов», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Сегодня заведующая сектором фармаконадзора департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗиСР Жылдыз Жумагулова сообщила, что в Кыргызстане серьезных побочных реакций после вакцинации от коронавируса не зарегистрировано.

Отметим, что полный курс вакцинации на сегодня прошли 103,2 тысячи человек. Число вакцинированных первой дозой — 312,7 тысячи.