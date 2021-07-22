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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано

В Кыргызстане серьезных побочных реакций после вакцинации не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщила заведующая сектором фармаконадзора департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗиСР Жылдыз Жумагулова.

По ее словам, ведомство проводит мониторинг побочных проявлений после иммунизации против COVID-19.

«Получившие вакцину чувствуют себя удовлетворительно. Все побочные проявления носят несерьезный характер, которые проходят в течение 1-2 суток. Чаще всего это слабость, головная боль, боль в месте инъекции, озноб, температура. В единичных случаях — тошнота, повышение артериального давления, чувство страха, мышечная боль, насморк, кашель, боль в горле и другое», — отметила она.

Жылдыз Жумагулова добавила, что сообщить о проявлении побочных эффектов после вакцинации можно при помощи мобильного приложения «Вакцинация kg» или на горячую линию Республиканского центра иммунопрофилактики 08008002626.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201760/
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