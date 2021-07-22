Крупная авария на Иссык-Куле. Водитель автомобиля Lexus был пьян

В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек. Водитель одного из автомобилей — Lexus LX470 — был пьян. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

По его данным, 21 июля примерно в 22.20 на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты Lexus LX470, направляясь из Бишкека в Чолпон-Ату, столкнулся с Mitsubishi Galant.

В результате аварии пять человек, которые находились в Mitsubishi Galant, погибли на месте. Еще пятеро, ехавшие в салоне Lexus LX470, с различными травмами госпитализированы в Иссык-Кульскую территориальную больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Назначены необходимые экспертизы. Первичные медицинские освидетельствования водителя Lexus LX470 Ч.У. показали, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что Ч.У. является жителем Бишкека, его возраст уточняется.