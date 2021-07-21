Поиски россиянки Варвары Конопасевич прекращены. Девушка, вероятно, погибла

В реке Каракол обнаружены ботинок и штаны, принадлежавшие без вести пропавшей 29-летней туристке из России Варваре Конопасевич. Ее поиски прекращены. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МЧС.
«Вещи были найдены в реке туристами и переданы нашим спасателям. Родители их опознали. Просьба остановить поиски поступила от родителей Варвары. Они возвращаются в Россию. Близкие, как и наши спасатели, понимают, что шансов найти пропавшую живой фактически нет. Была надежда, что девушка заблудилась в лесу, но она не оправдалась», — сообщили редакции.
Напомним, девушка пропала 15 июля. Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Варвара осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.
Семья приехала на отдых в Кыргызстан из России, трое ее членов россияне, двое — казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая. В ее розыске участвовали более 100 сотрудников милиции и МЧС. Ими были проверены больше