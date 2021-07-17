Пропавшую на Иссык-Куле туристку до сих пор не нашли

Пропавшую на Иссык-Куле 29-летнюю туристку до сих пор не нашли. Поиски продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

15 июля девушка вместе со своей семьей приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Без вести пропавшая осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.

В МЧС уточнили, что семья прибыла в Кыргызстан из России, трое ее членов имеют гражданство РФ, двое — казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая.

По данным МЧС, информация о происшествии поступила от дежурного 15 июля в 22.30. Поскольку согласно правилам ночью поисково-спасательные работы не проводятся, их начали на рассвете.

«16 июля по тревоге подняли 17 спасателей в Ак-Сууйском районе и Караколе. Так как место происшествия находится на высокогорье, в 70 километрах от райцентра, спасатели приступили к работе ближе к 12.00. Несмотря на проливные дожди, они обследовали 15 километров вдоль берега реки Каракол, а также близлежащие местности. С наступлением темноты поиски завершились», — рассказали в ведомстве.

Сегодня для поисков пропавшей иностранки на пастбище были привлечены дополнительные силы. Однако пока никаких результатов они не дали.