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Происшествия

Сель в Аксыйском районе. Поиски без вести пропавших детей продолжаются

В Аксыйском районе продолжаются поиски двух детей, которых накануне унесло селевыми потоками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Двух детей в селе Таштак смыло потоком. Всего селевые потоки унесли восемь человек. Тела шестерых найдены. Поиски остальных продолжаются. Сегодня к поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС КР, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей», — сообщили в МЧС.

Напомним, накануне в нескольких местах Аксыйского района сошел сель: в селе Жолборсту стихия разрушила мост и размыла дороги. В 20.30 из-за обильного ливня сель размыл дорогу, ведущую на джайлоо Мал-Калды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200906/
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