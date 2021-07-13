Сель в Аксыйском районе. Поиски без вести пропавших детей продолжаются

В Аксыйском районе продолжаются поиски двух детей, которых накануне унесло селевыми потоками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Двух детей в селе Таштак смыло потоком. Всего селевые потоки унесли восемь человек. Тела шестерых найдены. Поиски остальных продолжаются. Сегодня к поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС КР, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей», — сообщили в МЧС.