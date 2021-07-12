В Душанбе кыргызстанца осудили на пять лет тюрьмы. У него остался годовалый сын

В Таджикистане гражданина Кыргызстана Айбека Махмудова осудили на пять лет. Об этом 24.kg сообщил его отец Назар Махмудов.

По его словам, суд прошел в конце прошлой недели.

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«У меня нет связи с ним. У него нет ни адвоката, ни родственников в Душанбе. Я узнал через родителей парней, которых тоже задержали в Таджикистане, что в пятницу суд приговорил его к пяти годам тюрьмы», — сообщил Назар Махмудов.

Айбек Махмудов в апреле поехал в Жерге-Тальский район повидаться с женой, которая находилась у родственников. Из-за закрытия КПП «Карамык» в связи с пандемией коронавируса он пересек границу в Согдийской области. 10 апреля его вместе с еще тремя жителями Жерге-Тальской области с кыргызскими паспортами задержали. Через неделю задержанных перевели в изолятор в Душанбе. Их обвинили в незаконном пересечении границы по 335 статье УК РТ, по которой полагается штраф в размере от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (около 220 — 440 тысяч сомов) или лишение свободы от двух до пяти лет.

«Он мой единственный сын. Его годовалый сын остался у меня. Жена в Таджикистане, видимо, не собирается возвращаться. Я пожилой человек. Прошу власти Кыргызстана помочь моему сыну. Не знаю, можно ли подать апелляционную жалобу и экстрадировать его в Кыргызстан», — говорит Назар Махмудов.

Отметим, сегодня МИД сообщил 24.kg, в Таджикистане 16 июля начнется суд в отношении четырех задержанных граждан КР. Видимо, в посольстве Кыргызстана в Душанбе не знают, что одного из них уже осудили.

По словам родственников, сотрудники посольства Кыргызстана в Душанбе ни разу не связывались с задержанными и их родственниками.