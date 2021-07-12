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Общество

В Таджикистане на этой неделе начнется суд над задержанными гражданами КР

С 16 июля начнутся судебные заседания в отношении четырех граждан КР, задержанных в Жерге-Тальском районе из-за нарушения миграционного законодательства Таджикистана. Об этом 24.kg сообщили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что посольство Кыргызстана в Душанбе держит вопрос на контроле.

Родственники задержанных граждан сообщили, что до сих пор не могут с ними связаться. «На этой неделе должен быть суд. Мы все это узнаем через одного человека, который живет в Душанбе. Насколько нам известно, представители посольства с ними еще не встретились», — сказали 24.kg родственники задержанных.

Напомним, 10 апреля 2021 года в Жерге-Тальском районе были задержаны четверо граждан КР: Айбек Махмудов, Абдулбос Нуридинов, Иброим Мурзамидинов, Хатамбек Эгембердиев. Они прибыли в Таджикистан к родственникам. Через неделю их перевели в СИЗО Душанбе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200838/
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