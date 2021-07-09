Кыргызстанец оказался на улице в Москве. Просит помощи

Кыргызстанец оказался на улице в Москве. Он просит помощи у сограждан. Об этом сообщил Аваз Абдурахманов, проживающий в России.

По его словам, уроженец Нарынской области мужчина по имени Максат не имеет определенного места жительства. Он вынужденно выживает на улице.

«Я родом из Нарына, но жил в Канте. Родился в 1976 году... Помогите уехать. Я замучался здесь (в Москве. — Прим. 24.kg). Нормально работал, но потом стал инвалидом. Помогите добраться только до Бишкека, дальше сам уеду», — говорит соотечественник.

Автор видеоролика Аваз Абдурахманов просит родственников мужчины или людей, которые хотят помочь, подойти на Славянский бульвар и позвонить ему на номер +789660205685.