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Сюжет: Приграничные конфликты

Перестрелка на границе. Подробности инцидента от Пограничной службы ГКНБ

Сегодня примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, конный пограничный наряд нес службу вдоль кыргызско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе. Следуя по заданному маршруту в местности перевала Чашмагильдан, пограничный наряд ПС ГКНБ был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.

На место для выяснения причин и обстоятельств произошедшего выехали начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев, руководители силовых структур. Пограничные представители сторон проводят разбирательство по данному факту.

Тем временем ГКНБ Таджикистана сообщает, что в результате перестрелки на границе ранены два кыргызских пограничника. Об этом пишет агентство «Азия Плюс».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200379/
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