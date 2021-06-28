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Происшествия

Поймал брата на краже. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика

В Араванском районе задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Отметим, 25 июня дядя мальчика обнаружил его повешенным и привез в больницу. Во время судмедэкспертизы выяснилось, что мальчика убили. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. 

В качестве подозреваемого задержан родственник убитого с материнской стороны 16-летний Ю.А.

В день убийства выяснилось, что из дома погибшего пропали около 900 тысяч сомов. Во время следствия исчезнувшие деньги в размере 783 тысяч 500 сомов были найдены под деревом в айыльном аймаке Юсупова.

Задержанный несовершеннолетний Ю.А. во время допроса в присутствии сотрудника отдела защиты семьи управления социального развития, адвоката и дедушки признался, что пытался украсть деньги из дома родственника, когда его увидел младший брат. Чтобы скрыть следы преступления, он убил мальчика.

Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199087/
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