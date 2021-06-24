19:11
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Происшествия

Адвоката Асылбека Жээнбекова подозревают в мошенничестве и хотят посадить в СИЗО

Адвокату экс-спикера парламета Асылбека Жээнбекова Даврану Касымову вручили уведомление о подозрении в мошенничестве. Об этом он сообщил 24.kg.

Читайте по теме
Адвокат Асылбека Жээнбекова считает, что ему хотят закрыть рот

По словам юриста, его вызвали в следственную службу МВД, где обвинили в мошенничестве. Сегодня его повезут в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения.

«Это беспредел! Обвинение необоснованное. Меня хотят водворить в СИЗО-1 столицы», — сказал Давран Касымов.

Напомним, ранее Давран Касымов заявил, что в 2019 году он, как адвокат, защищая одного клиента, разоблачил преступную группировку, с которой имел отношения и бывший сотрудник ГСБЭП Каныбек Туратов. По его словам, некоторые мошенники, заручившись поддержкой и покровительством сотрудников Генпрокуратуры, МВД, ГУБОП и ГСУ МВД, придав его деятельности политическую подоплеку, лоббируют интересы преступников. Адвокат считает, что ему хотят закрыть рот, чтобы он не говорил о нарушениях нечистоплотных следователей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198820/
просмотров: 913
Версия для печати
Материалы по теме
В отношении адвоката Асылбека Жээнбекова хотят возобновить уголовное дело
Кыргызстанца обманули на 400 тысяч сомов, пообещав сделать адвокатскую лицензию
Дело «Кумтора». Адвокаты рассказали, что стало основанием для возбуждения
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1
Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля
Бывшему премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву продлили содержание под стражей
Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека
Подростка, подозреваемого в двойном убийстве, водворили в СИЗО-1 Бишкека
Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
В&nbsp;городе&nbsp;Ош в&nbsp;ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от&nbsp;должности Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности
Бизнес
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
24 июня, четверг
19:00
Цифра дня. На компенсации медикам за май выделили 131,7 миллиона сомов Цифра дня. На компенсации медикам за май выделили 131,7...
18:41
В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Ашар
18:30
25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
Новый закон о насилии не спасет женщин от домогательств, считает депутат
18:03
Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана