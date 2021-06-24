Адвоката Асылбека Жээнбекова подозревают в мошенничестве и хотят посадить в СИЗО

Адвокату экс-спикера парламета Асылбека Жээнбекова Даврану Касымову вручили уведомление о подозрении в мошенничестве. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам юриста, его вызвали в следственную службу МВД, где обвинили в мошенничестве. Сегодня его повезут в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения.

«Это беспредел! Обвинение необоснованное. Меня хотят водворить в СИЗО-1 столицы», — сказал Давран Касымов.

Напомним, ранее Давран Касымов заявил, что в 2019 году он, как адвокат, защищая одного клиента, разоблачил преступную группировку, с которой имел отношения и бывший сотрудник ГСБЭП Каныбек Туратов. По его словам, некоторые мошенники, заручившись поддержкой и покровительством сотрудников Генпрокуратуры, МВД, ГУБОП и ГСУ МВД, придав его деятельности политическую подоплеку, лоббируют интересы преступников. Адвокат считает, что ему хотят закрыть рот, чтобы он не говорил о нарушениях нечистоплотных следователей.