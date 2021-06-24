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Общество

Адвокат Асылбека Жээнбекова считает, что ему хотят закрыть рот

Фото 24.kg. Давран Касымов

Адвокат экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова Давран Касымов заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что, возбудив в отношении него уголовное дело, ему хотят закрыть рот.

По его словам, он не политик, но защищает в рамках профессиональной деятельности отдельных политиков. «Некоторые мошенники, заручившись поддержкой и покровительством сотрудников Генпрокуратуры, МВД, ГУБОП и ГСУ МВД, придав моей деятельности политическую подоплеку, лоббируют интересы преступников. Мне хотят закрыть рот, чтобы я не говорил о нарушениях нечистоплотных следователей. Они покрывают бывшего сотрудника ГУБОП МВД Каныбека Туратова и его сообщников. В 2019 году я, как адвокат, защищая одного клиента, разоблачил преступную группировку, с которой имел отношения и Туратов», — отметил Давран Касымов.

Он обратился к руководству страны с просьбой остановить беззаконие и восстановить справедливую систему следствия и судебного производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198727/
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