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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан экс-замглавы аппарата президента Алмамбет Салиев

Выявлены факты незаконного обогащения со стороны экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что Алмамбет Салиев, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата главы государства, а также пользуясь покровительством экс-президента, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.

«Алмамбет Салиев, работая на государственной должности, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, путем оформления на аффилированных лиц.
Вместе с этим чиновником были инвестированы деньги в одну из строительных компаний на возведение многоквартирных жилых домов и других коммерческих объектов. В рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех имущественных и финансовых активов Алмамбета Салиева. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в госкомитете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197951/
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