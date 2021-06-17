Задержан экс-замглавы аппарата президента Алмамбет Салиев

Выявлены факты незаконного обогащения со стороны экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что Алмамбет Салиев, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата главы государства, а также пользуясь покровительством экс-президента, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов.

«Алмамбет Салиев, работая на государственной должности, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, путем оформления на аффилированных лиц.

Вместе с этим чиновником были инвестированы деньги в одну из строительных компаний на возведение многоквартирных жилых домов и других коммерческих объектов. В рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех имущественных и финансовых активов Алмамбета Салиева. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в госкомитете.