Применение пыток. Трое кыргызстанцев спустя семь лет выиграли суд против милиции

Первомайский районный суд Бишкека присудил трем жертвам пыток из Баткенской области по 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в общественном фонде «Кылым шамы».

По его данным, они боролись за свои права семь лет. Отмечается, что суд частично удовлетворил иск в интересах трех жертв пыток, сумма иска составляла 1 миллион 300 тысяч сомов.

Суд взыскал с МВД и Министерства экономики и финансов в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч сомов.

Напомним, с 3 по 5 декабря 2013 года сотрудники ОВД Кызыл-Кии с целью получения признательных показаний в совершении убийства применяли физическую силу и электрошокеры в отношении несовершеннолетних (на момент совершения пыток) лиц.