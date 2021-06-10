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Сюжет: Милицейские ЧП

Применение пыток. Трое кыргызстанцев спустя семь лет выиграли суд против милиции

Первомайский районный суд Бишкека присудил трем жертвам пыток из Баткенской области по 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в общественном фонде «Кылым шамы».

По его данным, они боролись за свои права семь лет. Отмечается, что суд частично удовлетворил иск в интересах трех жертв пыток, сумма иска составляла 1 миллион 300 тысяч сомов.

Суд взыскал с МВД и Министерства экономики и финансов в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч сомов.

Напомним, с 3 по 5 декабря 2013 года сотрудники ОВД Кызыл-Кии с целью получения признательных показаний в совершении убийства применяли физическую силу и электрошокеры в отношении несовершеннолетних (на момент совершения пыток) лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197201/
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